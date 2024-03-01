Рубль подешевел к основным валютам в первый день месяца

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань повысились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля.

Курс доллара США составил 91,67 руб. в 19:00, что на 52 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,91 руб., подорожав на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,88 копейки, до 94,93 руб. Курс китайского юаня вырос на 8,3 копейки - до 12,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам в первый торговый день месяца после того, как в предыдущие несколько дней он укреплялся в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В среду, 28 февраля, в единый день уплаты налогов компании-экспортеры перевели в бюджет НДС, акцизы, НДПИ и налог на прибыль.

Тем не менее, в целом за февраль рубль опустился к основным валютам, несмотря на рост цен на нефть. В паре с долларом его снижение составило 1,3%, с евро - 1,05%, с китайским юанем - 0,6%. В свою очередь, в феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%. Обе марки завершили в плюсе второй месяц подряд.

"В первый весенний день этого года рубль показал слабость после активного укрепления в начале недели. Слабость связана с окончанием налогового периода, а также с традиционным фактором снижения концентрации валютных рисков перед выходными. На следующей неделе инвесторы будут ожидать объявления мартовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, что задаст тон валютным парам в краткосрочной перспективе", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта на неделе укрепилась по отношению к доллару США, что связано со снижением опасений по поводу содержания новых антироссийских санкций, а также с налоговым периодом, который обеспечил дополнительный приток иностранной валюты на рынок. Стратегическим фактором поддержи национальной валюты является жесткая монетарная политика Банка России. Благодаря высокой ключевой ставке регулятору удается консолидировать рублевую ликвидность на банковских счетах. При этом ускорение инфляции, прошедшее на неделе, укрепляет уверенность инвесторов в сохранении повышенной процентной ставки на более длительном горизонте. В краткосрочной перспективе котировки рубля будут торговаться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефть эталонных марок торгуется в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 2,32%, до $83,31 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,75%, до $80,4 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу данных о неожиданном спаде индексов потребительского доверия и производственной активности в США в феврале.

Рынок ждет решения ОПЕК+ по поводу продления ограничений на добычу нефти и внимательно следит за объемами нефтедобычи в других странах, в том числе в США. В Штатах добыча держится на рекордном уровне в размере около 13,3 млн баррелей в сутки с конца января, однако рост добычи прекратился.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 49,13 копейки, до 91,3336 руб., и увеличил курс евро на 17,78 копейки, до 98,7225 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 39,66 копейки по отношению к четвергу и составил 91,2575 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 51,72 копейки, поднявшись до 91,3836 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 293,858 млн, из которых $314,75 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $979,108 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 3,27 копейки, до 98,7691 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 18,74 копейки, до 98,7626 руб. Объем торгов евро составил EUR587,273 млн, из которых EUR188,575 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR398,698 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 февраля поднялась на 5 базисных пунктов - до 15,75% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в пятницу на 3 базисных пункта - до 15,92% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,79% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 5 базисных пунктов и составила 14,92% годовых.