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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. б/с в сутки

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. б/с в сутки на второй квартал 2024 года в рамках сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго республики в воскресенье.

"Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки", - добавили в ведомстве.

"В дальнейшем, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры", - отмечается в сообщении.

Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года, напомнили в Минэнерго Казахстана.

Казахстан
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