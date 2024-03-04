ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 28 февраля 2026 года включительно действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении полиуретановых и эпоксидных покрытий, применяемых в качестве защитных покрытий для изготовления оптоволокна.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, аналогичное решение готовится в отношении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ: совет ЕЭК поручил коллегии ЕЭК оперативно рассмотреть этот вопрос.

ЕЭК установил нулевую ставку пошлины на импорт эпоксидных смол и полиуретанов (код 3907 30 000 1 и 3909 50 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС), а также прутков из оптического стекла (преформы, код 7002 20 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в апреле 2021 года. Решение действовало до конца прошлого года, но впоследствии было продлено до 29 февраля 2024 года.

Решение по нулевым импортным пошлинам на полиуретановые и эпоксидные покрытия будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года. Данная продукция используется преимущественно на телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей, отметили в ЕЭК.

"Принятое решение позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной готовой продукции на территории союза, а также снизить ее себестоимость. Тем самым будут созданы условия для долгосрочного развития оптоволоконной отрасли, включая формирование благоприятных условий для инвестирования в проект в части дальнейшей модернизации мощностей, локализации производства, увеличения номенклатуры и объемов выпускаемого товара", - прокомментировал решение комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.