Суд по иску АСВ решил взыскать с экс-руководителей Интерактивного банка 2,1 млрд руб.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 29 февраля по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) решил взыскать с бывших руководителей Интерактивного банка 2,1 млрд рублей убытков.

Как следует из определения суда, денежные средства взыскиваются с восьми человек, в том числе, с бывшего предправления банка Андрея Гераськина, бывших членов правления Анжелики Булатчик и Олега Мамзера, а также экс-членов совета директоров Андрея Бухтиярова и Галины Жаботинской.

Верховный суд РФ 30 июня 2020 года согласился с арестом имущества ответчиков в размере требований.

В частности, суд первой инстанции арестовал имущество, включая денежные средства, Гераськина на сумму 979 млн рублей, Дмитрия Конокова - на 683,6 млн рублей, Екатерины Полониной - на 31,6 млн рублей, Бухтиярова - на 477,1 млн рублей, Михаила Батаева - на 31,1 млн рублей, Булатчик - на 593,2 млн рублей, Олега Гостева - 434 млн рублей, Мамзера - 309,5 млн рублей и Жаботинской - 100 млн рублей.

Однако 17 мая 2021 года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АСВ в отношении Батаева, а 2 июля снял арест с его имущества.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерактивного банка с 26 апреля 2016 года. Арбитражный суд Москвы 4 августа того же года признал банк банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ.