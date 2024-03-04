Индекс Мосбиржи вырос к 3300 пунктам, максимуму с февраля 2022 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос по большинству blue chips на дивидендных ожиданиях, несмотря на умеренную коррекцию в нефти (Brent просела ниже $83,3 за баррель) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3300 пунктов (максимум с февраля 2022 года) во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+3,9%).

Во "втором эшелоне" отскочили вверх расписки Qiwi (+15,3%) после массовых распродаж в третьей декаде февраля из-за отзыва лицензии у Киви банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3296,75 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1137,53 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар подешевел до 91,3 рубля (-0,37 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+3,9%), "Яндекса" (+3,7%), расписки OZON (+3,7%), бумаги "Норникеля" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2,3%), Polymetal (+2,3%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Мечела" (+1,8%), "РусГидро" (+1,7%), Сбербанка (+1,5% и +1,6% "префы"), "Татнефти" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%).

Подешевели акции "Ростелекома" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи решил уместить весь потенциал изменения обычных пяти торговых дней внутри текущей укороченной недели - индикатор в понедельник обновил максимум за два года и нацелился на тестирование психологического рубежа 3300 пунктов.

Одной из возможных причин роста рынка выступило внимание инвесторов к будущим дивидендам крупнейших компаний. Эксперты называют текущий год вновь рекордным по дивдоходностям, и войти в активы, не дожидаясь мая, не кажется такой уж плохой идеей. О том, что денег у инвесторов для этого достаточно, говорят 40 трлн рублей на банковских вкладах. Сроки многих из этих вкладов, открытых под высокий процент, как раз сейчас завершаются. Скорость перетока активов из инструментов с фиксированной доходностью на рынок акций будет напрямую зависеть от решений регулятора по ключевой ставке. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 марта - 3290-3309 пунктов, полагает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ начал неделю ростом на фоне спокойного новостного фона, инвесторы продолжили отыгрывать новости с выступления президента России перед Федеральным собранием, где были объявлены значительные потенциальные вливания в экономику РФ.

На неделе в фокусе внимания будут данные по безработице в США, за которыми следит ФРС США. Ожидается, что уровень безработицы в феврале составит 3,7%. Также на неделе состоится выступление ряда представителей Федрезерва, в том числе его главы Джерома Пауэлла.

Нефть Brent в понедельник закрепляется выше $83 за баррель, поддержку котировкам оказывают новости, что страны ОПЕК+ подтвердили текущие темпы сокращения добычи до конца второго квартала. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, внося дополнительную риск-премию в котировки нефти. Вышедшие на прошлой неделе макроданные в США способствовали росту уверенности инвесторов в том, что процентная ставка ФРС в обозримом будущем все-таки будет снижаться. Это будет способствовать повышению спроса на нефть, полагает Федосов.

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, российский рынок акций, "заряженный" оптимизмом в прошлый четверг, продолжил рост, преодолев максимум сентября прошлого года, а заодно и двухлетний пик. Среди "тяжеловесов" локомотивом роста выступили акции Сбербанка, вплотную подошедшие к важной отметке 300 руб. С учетом прогнозного уровня дивидендов в 33,4 руб. на акцию (исходя из представленной на прошлой неделе отчетности банка по МСФО), а также целевой цены в 333 руб. за бумагу, совокупная доходность инвестиций в акции Сбербанка, даже с учетом уже состоявшегося роста, составляет почти 23%, считает эксперт.

Интерес покупателей в акциях "Яндекса" и Ozon поддерживается перспективами бизнеса и редомициляцией, а рост расписок Qiwi можно связать исключительно со спекулятивным интересом. Риски существенного снижения вследствие "навеса" акций после перегистрации бизнеса "Яндекса" и Ozon в России уже в значительной степени перевешивают сохраняющийся умеренный потенциал роста, полагает Фетисов.

Поддержкой для нефтяных цен выступило продление сокращения добычи со стороны ОПЕК+. В нефтяном секторе нереализованный потенциал роста с учетом дивидендов сохраняют акции "Татнефти" и "Сургутнефтегаза", причем во втором случает до конца марта ожидается отчетность за 2023 год, которая может дать ориентиры по годовым дивидендам. "Наш прогнозный диапазон по дивидендам по привилегированным акциям составляет 8,57-12,14 руб. на бумагу, что предполагает дивдоходность в размере 13,7-19,5% к текущим котировкам, однако рекомендации совета директоров компании по дивидендам ожидаются не ранее мая", - отметил эксперт.

Среди аутсайдеров дня Фетисов отметил акции "НОВАТЭКа", которые находятся под давлением новостей о вероятности принятия в апреле директивы Евросоюза о поэтапном запрете поставок российского сжиженного газа к 2027 году. В целом в течение недели ожидается достижения индексом МосБиржи уровня 3330 пунктов, полагает Фетисов.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, основными драйверами роста российского рынка выступают сильные финансовые результаты многих эмитентов за 2023 год и ожидания высоких дивидендов, особенно от недавно отчитавшегося Сбербанка. Высокие цены на нефть (Brent достаточно давно торгуется выше $80 за баррель) также способствуют росту котировок российских "голубых фишек".

Расписки Qiwi подскочили на новости о том, что Агентство по страхованию вкладов вернет клиентам принадлежащей группе Qiwi платежной системы Contact незавершенные после отзыва лицензии у Киви банка переводы на сумму 700 млн руб. Во вторник индекс МосБиржи может торговаться в коридоре 3250-3350 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), нет единого вектора в Европе (индексы DAX и FTSE просели на 0,2-0,6%, CAC 40 подрос на 0,1%), слабо "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,3%).

Японский индекс Nikkei 225 впервые превысил отметку 40000 пунктов на сильной корпоративной отчетности, а также за счет роста цен акций представителей полупроводниковой отрасли.

Розничные продажи в Южной Корее в январе выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным статуправления. Подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Промышленное производство в стране увеличилось на 12,9%, в то время как средний прогноз экспертов составлял 6,1%.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены скорректировались, сделав передышку после резкого подъема в конце прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $83,25 за баррель (-0,4% и +2% в пятницу), апрельская цена WTI - $79,41 за баррель (-0,7% и +2,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.

Причиной существенного подъема цен в пятницу стали опасения относительно дальнейшего усиления напряженности на Ближнем Востоке после того, как более ста человек в секторе Газа погибли в очереди за гуманитарной помощью, еще 760 пострадали. По данным органов здравоохранения в секторе Газа, это стало результатом ударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по мирным жителям.

Тем временем, ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+16,8%), расписки Qiwi (+15,3%), акции ПАО "Генетико" (+7%), SFI (+5,3%), "Распадской" (+5,2%), расписки "О'Кей" (+4,6%), бумаги ПАО "Евротранс" (+4,6%), ПАО "Европейская электротехника" (+4,4%), ПАО "Русолово" (+4,3%), ПАО "Южуралзолото" (+4,2%), "Селигдара" (+4%).

Подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (-5,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго" (-3,7%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-3,5% и -4,3% "префы"), ПАО "Яковлев" (-2,6%), ПАО "Ютэйр" (-2,5%).

Чистая прибыль ГК "Русагро" (-1,9%), одного из ведущих производителей свинины и сахара в РФ, в 2023 году составила 48,7 млрд рублей, что более чем в 7 раз превышает показатель 2022 года, сообщает компания. Выручка выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей.

ГК "Русагро" (головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре) подала документы в регулирующие органы Кипра для запуска редомициляции на остров Русский, сообщил директор по корпоративному развитию ООО "Группа компаний "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции в понедельник.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,68 млрд рублей (из них 13,96 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 13,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 11,07 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).