Рубль в понедельник слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Доллар США упал, евро, напротив, немного повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль слабо подешевел к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов к более активным движениям.

Курс доллара составил 91,25 руб. в 19:00, что на 42 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,18 руб., подорожав на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,7 копейки, до 94,82 руб. Курс китайского юаня снизился на 0,8 копейки - до 12,66 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника умеренной смешанной динамикой в основных валютных парах в ожидании новых стимулов к движению и отыгрывая уменьшение доллара США к основным мировым валютам на глобальном рынке. Его участники ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. Также в четверг ЕЦБ обнародует новые макроэкономические прогнозы.

Тем временем Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Участники рынка надеются получить новые сигналы относительно планов регулятора по поводу дальнейшей траектории процентных ставок.

"Доллар продолжает торговаться в верхней половине нашего ценового коридора 87,5-92,5 рублей. Ближайшим триггером для ощутимого изменения курса могут стать данные по импорту-экспорту (за январь 2024 г.), публикация которых ожидается к середине марта. Также в марте большое значение для курса валют будут иметь геополитический фон и решения, принятые Центробанком на заседании по ключевой ставке (22 марта). Поддержку рублю продолжит оказывать жесткая ДКП, а в числе риск-факторов - сокращение объемов экспорта и валютной выручки. Мы оставляем свой прогнозный коридор без изменений, не исключая, тем не менее, возможности его пересмотра в ближайшее время в сторону увеличения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Рубль сегодня укрепляется по отношению к доллару США, торгуется у отметки 91 руб. На прошедшей неделе рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%, закрыв пятничную сессию на уровне 91,7 руб. Поддержку курсу рубля оказали растущие цены на нефть, а также окончание налогового периода. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-93 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"В начале нового месяца рубль пока чувствует себя довольно уверенно. После укрепления в пятницу доллар попытался уже на сегодняшнем открытии взять отметку в 92 руб., однако встретил сопротивление, после чего корректировался почти всю первую половину рабочего дня. К середине дня пара "доллар-рубль" консолидировалась в узком диапазоне 91,3-91,4 руб., где преимущественно и находилась всю оставшуюся часть торгов. С учетом текущей "короткой" рабочей недели на локальном рынке и ухода части крупных продавцов валюты в начале месяца можно ожидать пониженной ликвидности валютного рынка в ближайшие дни. В этих условиях ожидаем движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 91-93 руб.", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок немного усилили снижение вечером в понедельник. К 19:00 майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,48%, до $83,15 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени понизились на бирже NYMEX на 0,86%, до $79,28 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.

Несколько стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров 3 марта объявили о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн барреля в сутки (б/с), будут действовать до конца июня.

Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Россия дополнительно добровольно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тыс. б/с во втором квартале 2024 г., приводятся в сообщении правительства РФ слова вице-премьера РФ Александра Новака.

По его словам, в апреле РФ снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с. В мае структура изменится: сокращение нефтепроизводства будет углублено до 400 тыс. б/с, а снижение поставок на международные рынки составит 71 тыс. б/с. В июне Россия будет только сокращать добычу - на 471 тыс. б/с.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают неопределенность вокруг переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, а также продолжающиеся атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет Trading Economics.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 марта на 1,98 копейки, до 91,3534 руб./$1, и увеличил курс евро на 38,36 копейки, до 99,1061 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 12,72 копейки по отношению к пятнице и составил 91,3847 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился на 0,71 копейки, снизившись до 91,3765 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 101,337 млн, из которых $355,209 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $746,128 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 31,2 копейки, до 99,0811 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 35,45 копейки, до 99,1171 руб. Объем торгов евро составил EUR370,876 млн, из которых EUR98,448 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR272,428 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 марта упала на 31 базисный пункт - до 15,44% годовых. Срочная версии RUONIA на один месяц уменьшилась в понедельник на 5 базисных пунктов - до 15,87% годовых, на три месяца - увеличилась на 2 базисных пункта, до 15,81% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 7 базисных пунктов и составила 14,99% годовых.