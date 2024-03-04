Индекс МосБиржи на вечерних торгах превысил 3300п впервые с февраля 2022 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи (IMOEX2), рассчитываемый за весь торговый день, включая дополнительные сессии, на вечерних торгах в понедельник превысил психологический рубеж 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года, несмотря на нисходящую коррекцию нефти (Brent просела к $82,6 за баррель) и фондовых площадок в США.

К 22:15 мск индекс IMOEX2 вырос до 3301,7 пункта (+1,1%), по итогам основной дневной сессии индекс МосБиржи (IMOEX) составил 3296,75 пункта (+0,9%).

Лидируют в росте на вечерних торгах акции Polymetal (+4,5%), "Яндекса" (+4,2%), ПАО "Полюс" (+3,9%), расписки X5 Retail (+3,3%), Ozon (+3,2%), бумаги "Норникеля" (+2,7%), "Татнефти" (+2,4%), "Мечела" (+2,1%).

Майские фьючерсы на нефть Brent стоят $82,62 за баррель (-1,1%).

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", во вторник утром основной индекс МосБиржи (IMOEX) на старте торгов также превысит рубеж 3300 пунктов.