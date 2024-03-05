Цена газа в Европе снова поднялась выше $300 за тысячу кубометров

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе после почти месяца пребывания ниже уровня $300 за тысячу кубометров снова оказались выше этой отметки. Позади остался нетипично теплый февраль, а март начался с понижения температуры и пока что более сурового прогноза погоды на весь месяц. По прогнозам, средняя температура воздуха в марте будет на 2 градуса ниже, ожидается несколько волн похолодания.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на понедельник была 42 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 5 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Февраль 2024 года оказался очень теплым: средняя температура воздуха в этом месяце была на четыре градуса выше климатической нормы и на три - выше прошлогодней. Пасмурная и ветреная погода обеспечила региону большой приток электроэнергии ветроэлектростанций.

Однако уже с конца февраля в регион стали проникать волны более низких температур воздуха, что оказало поддержку ценам на газ. Предварительный прогноз на март обещает в среднем ощутимо более холодную погоду, чем в феврале.

Спотовая цена газа в Европе в понедельник прибавила 6%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $305 за тысячу кубометров. В течение предыдущих 24 дней цена находилась намного ниже планки в $300, достигнув минимума в $256.

Ветрогенерация в Европе с начала марта обеспечивает в среднем 18% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в марте 2023 года вклад ветроэлектростанций был 19%, в феврале 2024 года - 22%.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $298, фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - по $265.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий показатель достиг 62,1% - это на 17 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов снова находится на рекордно высокой отметке за историю наблюдений (база GIE содержит данные с 2011 года).

За газовые сутки 3 марта (выходной день) резервы снизились на 0,06 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале 2024 работали со средней производительностью 50%, с начала марта их средняя загрузка составляет 57%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают отбор газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа снизились на 2,7 млрд куб. м - это на 20% больше, чем обычно в это время года.

Текущий уровень запасов в стране - 49%, что на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем за последние пять лет, сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.