Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Апелляция поддержала взыскание с кипрской структуры 320 млрд руб. в пользу "Открытие холдинга"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 6 декабря 2023 года решил взыскать в пользу АО "Открытие холдинг" с подконтрольной ему кипрской Otkritie Investments Cyrpus Ltd 320,1 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Суд в декабре признал недействительными сделки по 23 договорам займа, заключенным в 2015-2017 годах, и договору новации от 2018 года. Суд применил последствия недействительности сделок.

Кроме того, суд применил последствия недействительности сделок в виде восстановления требования Otkritie Investments Cyprus Ltd к АО "Открытие холдинг" в размере 37,6 млрд рублей, уплаченных АО "Открытие холдинг" на основании оспариваемых сделок.

Ранее сообщалось, что кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, в реестр кредиторов холдинга по состоянию на 19 июля 2022 года (дата признания холдинга банкротом - ИФ) были включены требования на сумму более 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов.

Самые крупные требования подали банк "Траст" – на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" – на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" – на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" – на 56,6 млрд рублей.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года удовлетворил иск "Открытие холдинга" о взыскании с Otkritie Investments Cyprus Limited 484 млрд рублей, в том числе 363,7 млрд рублей основного долга и 120,6 млрд рублей процентов.

Otkritie Investments Cyprus Limited была зарегистрирована в феврале 2012 года, активную деятельность начала осуществлять в 2014 году, отмечало в 2016 году Национальное рейтинговое агентство. Otkritie Investments принадлежала "Открытие холдингу" через компанию Elinova Holdings Ltd и входила в его инвестиционно-банковское направление.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в РФ, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива – банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.

Открытие холдинг Otkritie Investments Cyrpus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС хотят повысить обороноспособность для снижения зависимости от США

Суд по иску Сбербанка решил взыскать с бывшей украинской "дочки" $1,5 млн

В Х5 пока не ждут обязательных последствий из-за включения "дочки" в список ЭЗО

Думе предложили ограничить взимаемые крупными маркетплейсами комиссии и неустойки

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

Нефтяники в феврале получили по топливному демпферу 127,9 млрд рублей

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Индекс МосБиржи на старте торгов превысил 3300 п. впервые с февраля 2022 г.

Киви-банк подал иск против собственников

Киви-банк подал иск против собственников

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });