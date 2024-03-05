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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Аналитики Calastone отметили рост интереса британских инвесторов к бумагам США

Они считают это одним из признаков проблемности британского фондового рынка

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Британские инвесторы с октября 2023 года активно вкладывают средства в американские акции, продолжая при этом выводить деньги из бумаг британских компаний, показало исследование Calastone.

Это является еще одним признаком проблем, с которыми сталкиваются фондовые рынки Британии, страдающие от недостатка ликвидности и нехватки IPO, отмечает MarketWatch. За последнее время ряд крупных компаний перевели листинг с Лондонской фондовой биржи на другие торговые площадки.

В феврале британские инвесторы вывели из местных фондов акций 633 млн фунтов стерлингов ($803 млн). При этом они вложили рекордные 2,54 млрд фунтов в североамериканские фонды и 363 млн фунтов в европейские.

В результате приток британских денег на мировые фондовые рынки достиг самого высокого уровня с мая 2021 года.

Данные Calastone указывают на полный разворот тенденции, в рамках которой за 18 месяцев по октябрь прошлого года британские инвесторы вывели с американского фондового рынка 8,06 млрд фунтов.

США Calastone Великобритания LSE
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