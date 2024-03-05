"Мосбиржа" может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию, сообщила торговая площадка.

Всего на выплату может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли "Мосбиржи" по МСФО за 2023 год.

Годовое собрание акционеров пройдет 25 апреля в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, - 2 апреля.