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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Мосбиржа" может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию, сообщила торговая площадка.

Всего на выплату может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли "Мосбиржи" по МСФО за 2023 год.

Годовое собрание акционеров пройдет 25 апреля в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, - 2 апреля.

Мосбиржа
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