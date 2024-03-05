Цена акций "Мосбиржи" обновила максимум с начала февраля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Акции "Мосбиржи" на вечерних торгах во вторник подорожали на рекомендациях по годовым дивидендам и обновили максимум с начала февраля.

К 21:31 бумаги подорожали до 205,46 рубля (+2,9%), объем торгов превысил 5,095 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию. Всего на выплату может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2023 год.

Годовое собрание акционеров пройдет 25 апреля в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, - 2 апреля.

Дивидендная доходность акций "Мосбиржи" с учетом текущих цен составит порядка 8,4% годовых, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".