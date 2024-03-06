Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1-1,7%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Главный глобальный стратег LPL Financial Квинси Кросби, чьи слова приводит MarketWatch, назвала такую динамику здоровой консолидацией. По ее словам, инвесторам "нужно переварить" рост, наблюдавшийся в предыдущие несколько недель.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

Между тем февральское значение аналогичного индикатора, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением до 52,3 пункта с предварительных 51,3 пункта. В январе индекс составлял 52,5 пункта.

По данным министерства торговли США, заказы промышленных предприятий в стране в январе уменьшились на максимальные с апреля 2020 года 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co., акции которого подорожали на 0,3% во вторник. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 2,9%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали спада на 3,1%.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Акции Apple Inc. подешевели на 2,8%. Продажи ее смартфонов в Китае за первые шесть недель 2024 года сократились на 24% в натуральном годовом выражении, доля рынка - до 15,7% с 19% годом ранее, по данным Counterpoint Research.

Капитализация Albemarle снизилась на 17,9%. Крупнейший производитель лития в мире начал публичное размещение депозитарных акций на $1,75 млрд и планирует их листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Каждая из бумаг эквивалентна 5%-ной доле в одной принудительно конвертируемой привилегированной акции (mandatory convertible preferred stock) серии A.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla сократилась на 3,9% на новостях о приостановке производства на ее заводе в Германии.

Advanced Micro Devices снизила капитализацию на 0,2%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти не разрешают ей экспортировать в Китай без специальной лицензии процессор, разработанный для этого рынка и предназначенный для применения в сфере искусственного интеллекта.

Котировки акций Stitch Fix рухнули на 21%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги персонального подбора одежды, после закрытия рынка днем ранее отчиталась о снижении выручки на 18% в минувшем финквартале, а ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Разработчик программных решений в сфере бизнес-аналитики MicroStrategy Inc. потерял 21,2% рыночной стоимости на новостях о намерении разместить конвертируемые долговые инструменты на $600 млн для покупки биткойнов.

В свою очередь, бумаги Target Corp. подорожали на 12%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов в четвертом квартале 2023 финансового года (завершился 3 февраля) увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, при этом она превзошла ожидания экспертов.

Акции Airship AI Holdings из сферы искусственного интеллекта подскочили в цене втрое на новостях о получении заказа от Минюста США.

Американские депозитарные акции (ADS) китайского производителя электромобилей NIO прибавили в цене 2,8%. Компания увеличила выручку в четвертом квартале на 6,5% и сократила чистый убыток на 4,3%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,04% и составил 38585,19 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,02% - до 5078,65 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,65% и составил 15939,59 пункта.