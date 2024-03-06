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Гридер останется гендиректором Hugo Boss до конца 2028 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG заранее продлил рабочий контракт со своим главным исполнительным директором Дэниелом Гридером еще на один срок, до конца 2028 года, сообщила пресс-служба компании.

Гридер возглавил Hugo Boss в июне 2021 года.

Кроме того, компания назначила главного директора по продажам Оливера Тимма заместителем CEO. Он займет новый пост 1 апреля и будет совмещать его с нынешней должностью.

Hugo Boss также продлила контракт с главным финансовым и операционным директором Ивом Мюллером до конца 2027 года.

С начала 2023 года капитализация Hugo Boss снизилась на 7,8%, до 4,39 млрд евро.

Hugo Boss Ив Мюллер Дэниел Гридер Германия
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