Инфляция в ОЭСР в январе замедлилась до 5,7%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе 2024 года увеличились на 5,7% в годовом выражении после роста на 6% в декабре прошлого года.

Замедление инфляции зафиксировали две трети стран, входящих в организацию, говорится в сообщении ОЭСР. Наибольшее падение темпов роста потребительских цен, более чем на 1 процентный пункт, отмечено в Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии и Исландии. Инфляция ниже 3% наблюдалась в 14 странах ОЭСР против 11 в декабре.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в январе уменьшилась на 3,3% после снижения на 2,3% в предыдущий месяц. Динамика цен на энергоносители остается отрицательной девятый месяц подряд,

Цены на продукты питания повысились на 6,2% после подъема на 6,7% в декабре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце выросли на 6,6%, в декабре их рост составлял 6,7%.

Инфляция в государствах G7 замедлилась в январе до 2,9% с 3,2% месяцем ранее, обновив минимум с апреля 2021 года. В странах G20 цены увеличились на 6,4% против 6,5% в декабре.

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в январе составил 2,8% по сравнению с 2,9% в предшествующий месяц. Темпы повышения показателя без учета цен на продукты и энергоносители замедлились до 3,3% с 3,4%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.