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Инфляция в ОЭСР в мае ускорилась до 5,9%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в мае увеличились на 5,9% в годовом выражении, сообщила ОЭСР.

Инфляция ускорилась по сравнению с 5,7% в апреле. Отметку в 6% показатель не превышал с октября 2023 года.

Рост цен ускорился в 18 из 38 стран ОЭСР. Наиболее значительное ускорение было зафиксировано в Дании (до 2,2% с 0,8% в апреле), Португалии (до 3,1% с 2,2%) и Турции (до 75,4% с 69,8%).

Стоимость энергоносителей в мае поднялась на 2,5% (максимальный прирост с февраля 2023 года) после того, как в апреле она снизилась на 0,1%. Цена на продукты питания повысились на 4,8% по итогам третьего месяца подряд.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце составил 6,1% (в апреле - 6,2%).

Инфляция в государствах G7 осталась на уровне 2,9%, в странах G20 - усилилась до 7,3% с 7,1% в апреле.

Потребительские цены в еврозоне (индекс HICP) в мае выросли на 2,6% против 2,4% месяцем ранее. Темпы подъема показателя без учета цен на продукты и энергоносители ускорились до 2,9% с 2,7%. Предварительные данные показали, что в июне инфляция в еврозоне составляла 2,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

G7 G20 Дания Португалия Турция ОЭСР
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