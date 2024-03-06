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British Airways потратит почти $1 млрд на улучшения в сфере IT

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - British Airways планирует потратить 750 млн фунтов ($952 млн) в течение трех лет на усовершенствование информационных технологий в рамках программы объемом 7 млрд фунтов, нацеленной на модернизацию авиакомпании.

В том числе будет полностью переделан интернет-сайт авиаперевозчика, а также будет выпущено новое мобильное приложение, перечисляет Bloomberg. Кроме того, British Airways обновит цифровые системы для повышения своевременности выполнения рейсов. Ожидается, что перемены станут заметны уже в конце 2024 года.

"Это самая значительная трансформация в нашей истории, - сказал главный исполнительный директор Шон Дойл на пресс-конференции. - Много инвестиций, много улучшений".

Неоднократные технологические сбои приводили к отмене рейсов, онлайн-сервис не устраивал клиентов, а некоторым частям интернет-сайта авиакомпании уже более 20 лет, признали представители British Airways.

Также авиаперевозчик сообщил, что позднее в этом году планирует возобновить полеты в Куала-Лумпур и Бангкок, остановленные из-за пандемии COVID-19.

Котировки акций International Airlines Group, в которую входит British Airways, в ходе торгов в среду растут на 4,4%. За последние три месяца капитализация авиагруппы сократилась на 8,5% (до 7,1 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 2%.

British Airways Шон Дойл Великобритания International Airlines Group
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