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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Саудовская Аравия в апреле поднимет цену нефти для Азии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в апреле незначительно поднимет цены на нефть с поставкой в азиатские страны, при этом стоимость топлива для клиентов из других государств снизится.

Нефть марок Arab Extra Light и Arab Light с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,2 за баррель. В результате она будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Стоимость более "тяжелых" сортов повысится на $0,3 за баррель.

Цена нефти для европейских стран будет уменьшена на $0,6-0,7 за баррель, для США - на $0,1-0,2 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Arab Light Saudi Aramco США Саудовская Аравия
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