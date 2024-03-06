Сальдированная прибыль угольных компаний в 2023 г. снизилась почти на 54%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в 2023 г. снизилась на 53,8% по сравнению с 2022 г., до 374,7 млрд руб., сообщил Росстат.

По данным Росстата, за отчетный период угольные компании получили 457,2 млрд руб. прибыли (-47,3%), убытки составили 82,5 млрд руб. (+45,1%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли составила 68,5% против 67,3% годом ранее, убыточных - 31,5% против 32,7%.

Добыча угля в РФ в 2023 г. составила 438 млн т, экспорт - 213 млн т, сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Добыча и экспорт угля из РФ в 2024 г. могут сохраниться на уровне 2023 г., говорил в декабре министр энергетики Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".