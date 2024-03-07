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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Глава обанкротившегося уфимского Роскомснаббанка признан банкротом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Башкирии признал бывшего председателя правления Роскомснаббанка (Уфа, ранее Башкомснаббанк) Флюра Галлямова несостоятельным (банкротом) и ввел процедуру реализации его имущества.

Резолютивная часть судебного решения размещена в картотеке арбитражных дел.

Инициатором банкротства топ-менеджера выступило Агентство по страхованию вкладов (конкурсный управляющий Роскомснаббанка).

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Требование АСВ к должнику в размере 153,433 млн рублей включено в третью очередь кредиторов. Финансовым управляющим Галлямова назначен Вячеслав Боклин (САУ СРО "Дело", Москва). Отчет управляющего о результатах реализации имущества должника предполагается рассмотреть 2 сентября 2024 года.

Галлямов возглавил коллегиальный орган правления банка в 2001 году, был председателем региональной ассоциации кредитных и финансовых организаций, депутатом Государственного собрания Башкирии - Курултая.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка 7 марта 2019 года. Банк являлся участником системы страхования вкладов. В конце марта 2019 года ЦБ инициировал банкротство банка. В июле 2021 года Арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом.

Роскомснаббанк по итогам 2018 года занимал 130-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Роскомснаббанк Флюр Галлямов Башкирия
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