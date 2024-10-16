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МВД выявило хищение 1,3 млрд рублей у кредиторов подконтрольных Роскомснаббанку фирм

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи МВД предъявили обвинения и добились ареста фигурантов дела о хищении у граждан свыше 1,3 млрд рублей по договорам займа с компаниями, подконтрольными топ-менеджменту обанкротившегося уфимского Роскомснаббанка, сообщает МВД-Медиа".

Дело в отношении обвиняемых возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата).

"На самом деле эти фирмы хозяйственную деятельность не вели, а их руководителями были номинальные лица. Кроме того, у самой кредитной организации (Роскомснаббанка - ИФ) было похищено свыше 5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Среди задержанных фигурантов дела - бывший сотрудник банка, а также руководитель инвестиционной платформы (ООО "Золотой запас"), которая объединяла фиктивные компании. Имущество, которое контролировали обвиняемые, арестовано.

Банк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка 7 марта 2019 года. Банк являлся участником системы страхования вкладов. В конце марта 2019 года ЦБ инициировал банкротство банка. В июле 2021 года Арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом.

В марте 2024 года суд по требованию Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий) признал бывшего председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

На начало мая 2024 года, общий объем обязательств банка перед кредиторами составлял 22,962 млрд рублей. На конец апреля были удовлетворены требования 12,9% кредиторов первой очереди. Банку предъявлено 1,366 тыс. исков, удовлетворено в полном объеме 974, частично - 164.

Роскомснаббанк по итогам 2018 года занимал 130-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Арбитражный суд Башкирии Банк России МВД Роскомснаббанк Флюр Галлямов Башкирия Уфа
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