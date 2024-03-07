Минэнерго Норвегии объявило сбор заявок на шельфовые участки для хранения CO2

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министерство нефти и энергетики Норвегии предложило недропользователям два участка на шельфе Северного моря для оценки пригодности хранения CO2.

Заявки компаний принимаются до 24 апреля 2024 года.

"Процесс выдачи разрешений инициируется компаниями путем подачи заявки на получение разрешений, в соответствии с правилами хранения (CO2 - ИФ) после того, как будет установлено, что у них есть достаточно веские основания для подачи заявления", - говорится в сообщении.

Тендер объявлен в связи с поступившими в министерство запросами компаний о предоставлении объектов для хранения CO2.

"Я очень рад, что несколько компаний хотят иметь места для коммерческого хранения CO2 на норвежском континентальном шельфе. Мы разработали систему, которая обеспечивает хороший доступ к перспективным направлениям", - прокомментировал ситуацию глава ведомства Терье Осланд.