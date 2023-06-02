Китай запустил первый морской проект по хранению CO2 мощностью свыше 1 млн тонн

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первый в Китае морской проект по хранению углекислого газа мощностью более 1 млн тонн был запущен в эксплуатацию в четверг в акватории Южно-Китайского моря, сообщила CNOOC.

Проект, обслуживающий нефтяную платформу Эньпин 15-1 (Enping 15-1) в 200 км к юго-западу от Шэньчжэня, улавливает и обрабатывает CO2 с нефтяных месторождений, а затем закачивает углекислый газ в геологическую структуру, по форме напоминающую "купол", на глубине около 800 метров под морским дном и примерно в 3 км от платформы.

По данным CNOOC, проект рассчитан на хранение в общей сложности более 1,5 млн тонн двуокиси углерода, что эквивалентно посадке почти 14 млн деревьев.

Реализация данного проекта означает, что Китай обладает полным комплектом технологий и оборудования для улавливания, обработки, закачки, хранения и мониторинга CO2 в море, отмечает агентство "Синьхуа". Он также способствует реализации цели страны по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

На основе этого проекта CNOOC инициировала первый в Китае кластерный проект по улавливанию и хранению углекислого газа мощностью 10 млн тонн в городе Хуэйчжоу. В будущем планируется улавливать CO2, выбрасываемый в районе залива Дая, и отправлять его в хранилище в устье Жемчужной реки.