"Группа Позитив" планирует допэмиссию акций в размере 7,9% капитала в IV квартале 2024 г.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) планирует провести допэмиссию акций в размере 7,9% капитала в IV квартале текущего года, говорится в сообщении компании.

"Расчетная величина допэмиссии по результатам 2023 составила 9,78%, но фактически мы планируем выпустить 7,9%, - говорится в сообщении компании. - Акции будут поступать в свободное обращение постепенно".

При этом оговаривается, что выпуск будет единственным в 2024 году.

"Группа Позитив" отмечает, что выпуск этой допэмиссии и возможных последующих допэмиссий предусмотрен "Политикой работы с капиталом", разработка которой в настоящее время завершается в компании. Этот документ предусматривает, что при каждом двукратном росте капитализации компания будет проводить допэмиссию акций в размере до 15%.

"Политика работы Positive Technologies с капиталом будет утверждена и опубликована после объявления аудированных результатов деятельности компании за 2023 год в середине апреля 2024 года, - говорится в сообщении. - В ней будут описаны принципы создания резервного пула акций через допэмиссии и обратный выкуп, а также их использования для мотивации контрибьюторов, M&A-сделок, капитальных инвестиций в экспертные лаборатории и другие инфраструктурные проекты".

Также в сообщении компании отмечается, что количество выпускаемых акций по итогам года может быть меньше, исходя из потребности компании.

Ранее "Группа Позитив" объявила, что по предварительным неаудированным показателям МСФО ее выручка в 2023 году составила 22,2 млрд рублей, что на 61% больше, чем в 2022 году. Показатель EBITDA увеличился на 59%, до 10,8 млрд рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 1 п.п., до 49%. Чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 59%, до 9,7 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2023 году "Группа Позитив" неоднократно информировала о том, что рассматривает возможность проведения допэмиссии акций в рамках программы мотивации сотрудников и внешних экспертов, чей вклад в развитие компании является наиболее значимым.

"Не видим ни на российском, ни на мировом рынке нормальной, эффективной схемы мотивации для IT-специалистов, - говорил осенью прошлого года заместитель гендиректора Positive Technologies и один из основных совладельцев компании Борис Симис. - "Старые" акционеры не могут драйвить компании десятилетиями – нужны молодые, амбициозные специалисты, которые смогут обеспечивать кратный рост бизнеса компании, а не его увеличение на 20-30%".

Тогда предполагалось, что основой для программы мотивации станет правило, по которому при двукратном росте капитализации компании будет проводиться допэмиссия акций в размере до 25%. Эти бумаги предполагалось постепенно передавать сотрудникам и внешним контрибьюторам, внесшим определенный вклад в развитие бизнеса Positive Technologies.

"Фактически это развитие механизма распределения акций внутри компании, который мы реализовывали последние 10 лет, когда акции перетекали от неработающих мажоритариев к тем, кто действительно влияет на рост бизнеса", - отмечал Симис.

Речь, в частности, идет о том, что при выходе на фондовый рынок "Группа Позитив" провела не классическое IPO, а DPO (Direct Public Offering), в ходе которого около 1,4 тыс. сотрудников и бывших сотрудников компании, вложившихся в развитие компании, получили ее акции. Эти бумаги и стали обращаться на бирже.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 65,6% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,5% – миноритариям, 14,9% – топ-менеджменту. При этом основными акционерами ПАО "Группа Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".