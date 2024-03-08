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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне на уровне 51 млн т

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в мартовском обзоре, опубликованном в пятницу, сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на уровне февраля - 51 млн тонн. Этот же показатель был и в январе.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС также не изменился - 36,5 млн тонн.

В то же время оценка сбора пшеницы в РФ повышена до 91,5 млн тонн с 91 млн тонн в феврале.

Прогноз сбора фуражного зерна в РФ в марте снижен до 42,54 млн тонн с 42,94 млн тонн по февральской оценке. Прогноз экспорта не изменился - 11,39 млн тонн.

Экспорт кукурузы, как и три предыдущих месяца, прогнозируется в 5,3 млн тонн. Оценка ее сбора снижена с 17 млн тонн в феврале до 16,6 млн тонн в марте.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду оценивается в 786,7 млн тонн (785,74 млн тонн по февральскому прогнозу), фуражного зерна - в 1 млрд 507,41 млн тонн (1 млрд 510,08 млн тонн), кукурузы - в 1 млрд 230,24 млн тонн (1 млрд 232,57 млн тонн).

Минсельхоз США
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