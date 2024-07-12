Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду в 48 млн т

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в июльском обзоре оставил на уровне 48 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 года). В июньском обзоре был такой же прогноз.

При этом оценка экспорта ближайшего конкурента - Евросоюза - понижена до 34,5 млн тонн с 35 млн тонн в июне.

Оценка сбора пшеницы в России также осталась на июньском уровне - 83 млн тонн.

Прогноз экспорта фуражного зерна снижен до 9 млн тонн с 10,2 млн тонн в июне. Сбор этого зерна оценен в 39,23 млн тонн против 40,43 млн тонн в июне.

Что касается российской кукурузы, то американское министерство понизило прогноз по ее экспорту до 4,6 млн тонн с 5 млн тонн в июне, сбор - до 15 млн тонн с 15,4 млн тонн месяцем ранее.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 796,19 млн тонн (790,75 млн тонн по июньскому прогнозу), фуражного зерна - в 1,512 млрд тонн (1,511 млрд тонн), кукурузы - в 1,225 млрд тонн (1,221 млрд тонн).