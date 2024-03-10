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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Скончался президент Ассоциации банков России Лунтовский

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский умер после продолжительной болезни, говорится в сообщении Банка России.

Он скончался 10 марта на 74-м году жизни.

В 1999-2017 годах Лунтовский был заместителем, первым заместителем председателя ЦБ РФ. В Банке России он курировал работу территориальных учреждений, отвечал за вопросы регулирования и совершенствования наличного денежного обращения.

"Развитию банковской и финансовой сферы Георгий Иванович отдал 50 лет жизни. Его заслуги были отмечены государственными наградами", - отмечает ЦБ.

Президентом Ассоциации банков России Лунтовский был назначен в сентябре 2017 года.

ЦБ ЦБ РФ Георгий Лунтовский
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