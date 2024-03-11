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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Brent подешевела до $81,52 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник после спада по итогам минувшей недели.

К 8:08 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (на 0,68%), до $81,52 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,88 (на 1,1%) - до $82,08 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,59 (на 0,76%) - до $77,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,92 (на 1,2%) - до $78,01 за баррель.

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%.

Инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка, пишет Trading Economics.

Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая.

По данным S&P Global Commodity Insights, импорт нефти из КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.

Brent WTI ОПЕК ХАМАС МЭА Китай Израиль
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