Brent подорожала до $82,43 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром во вторник, предыдущую сессию они завершили почти без изменений.

К 8:08 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,27%), до $82,43 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 13 центов, до $82,21 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,13 (0,17%), до $78,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 8 центов, до $77,93 за баррель.

Участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США 12 марта, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

"Со стороны ОПЕК и Минэнерго США поступают разнонаправленные сигналы, а для того, чтобы рынок четко определился с направлением движения", им нужно прийти к единообразию, отметила аналитик сингапурского подразделения Saxo Capital Markets Чару Чанана.