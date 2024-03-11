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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Нефть Brent подешевела до $81,2 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось вечером в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 по московскому времени снизилась на $0,85 (1,04%), до $81,23 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,04 (1,33%), до $76,97 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,5%. Отчасти спад был вызван укреплением курса доллара после пятничных статданных по рынку труда США, указавших на рост числа рабочих мест в экономике страны на 275 тыс. вместо ожидавшихся 200 тыс.

На этой неделе инвесторы ждут данных об инфляции в США во вторник, а также публикации и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Негативным фактором для рынка нефти стали сомнения в том, что страны ОПЕК+ будут в полной мере соблюдать все взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

"Мы сохраняем скептицизм в отношении соблюдения членами ОПЕК добровольных ограничений на фоне роста добычи в США", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

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