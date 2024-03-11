ЦБ РФ в 2023 году зафиксировал снижение валютизации сбережений физлиц до 23,8%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Валютизация сбережений физических лиц с коррекцией на валютную переоценку в 2023 году снизилась на 4,4 процентного пункта (п.п.), до 23,8%, говорится в обзоре ЦБ РФ о рисках финансовых рынков.

В последние годы Банк России выделял в качестве уязвимости рост вложений граждан в иностранные инструменты и институты: в 2020-2021 годах происходило активное накопление вложений в иностранные акции, а с 2022 года - рост переводов на депозиты в иностранных банках. Перевод гражданами средств в иностранные юрисдикции приводит к усилению рисков, связанных с потенциальными ограничениями со стороны недружественных стран. Как отмечает ЦБ, в настоящее время значимость указанной уязвимости несколько снизилась: уровень вложений физических лиц в иностранные инструменты с исключением валютной переоценки в 2023 г. снизился на 2,2 п.п., до 18,1%, на фоне повышения привлекательности рублевых сбережений и санкционных рисков.

Доля средств граждан, направленных в иностранные финансовые инструменты и институты, за 2023 год составила 8,3% (или 980 млрд рублей) от общего объема средств, направленных на увеличение сбережений, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году.

Прирост иностранной валюты на депозитах в банках-нерезидентах у физических лиц в 2023 году замедлился почти в два раза.

Доля юаня в структуре валютных депозитов граждан в российских банках за 2023 год выросла на 10,6 п.п. (или на $3,0 млрд), до 22%. Основной прирост зафиксирован в декабре (+$2,4 млрд ). Повышение спроса на юаневые депозиты происходит на фоне замещения доллара в структуре валютных депозитов населения (снижение доли доллара за 2023 год составило 10,2 п.п., до 57,7%).

Суммарно валютные депозиты на 1 января 2024 год составляют 8,4% от всех депозитов физических лиц. В январе 2024 г. структура валютных депозитов практически не изменилась, а объем снизился на $0,3 млрд.

В целом с ужесточением денежно-кредитной политики в 2023 году сохранялась привлекательность рублевых депозитов, а риски оттока средств граждан в иностранные инструменты снизились. Граждане продолжают покупать российские ценные бумаги: их вложения в акции резидентов выросли на 359 млрд рублей, в облигации резидентов - на 347 млрд рублей. При этом чистые продажи акций и облигаций нерезидентов на биржевом и внебиржевых рынках составили 34 и 92 млрд рублей соответственно.