Рубль в понедельник слабо понизился в основных парах в ожидании новых драйверов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка повысились на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль незначительно понизился к бивалютной корзине после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и в ожидании новых драйверов к более сильным движениям.

Курс доллара США составил 90,63 руб.1 в 19:00, что на 2,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,05 руб., подорожав на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,12 копейки, до 94,42 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,55 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль чуть опустился к доллару и евро по итогам торгов понедельника после длительных праздничных выходных из-за Международного женского дня 8 марта и в ожидании новых драйверов к движению. Участники рынка реагируют на снижение цен на нефть и динамику валют на глобальном рынке, кроме того, они переходят в режим ожидания результатов президентских выборов в России, которые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Крупнейшие экспортеры в феврале сократили объем продаж валюты на 19,4% - до $10,4 млрд с $12,9 млрд в январе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

ЦБ отмечает, что на фоне сокращения продаж валюты экспортерами, а также из-за ожидания санкций в первые две декады февраля курс рубля по отношению к доллару США снижался, но к концу месяца отыграл часть позиций: ослабление за месяц составило 1,3%.

Среднедневной объем продаж валюты экспортерами в феврале составил $520 млн, что на треть ниже аналогичного показателя в январе.

Соотношение продаж валюты к чистой выручке экспортеров в декабре (ЦБ приводит эти данные с лагом в один месяц) выросло на 6 процентных пунктов (п.п.) - до 94%.

Население в феврале сократило объем покупок валюты до 90,8 млрд рублей с 109,8 млрд рублей. На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 51,1 млрд рублей, а через крупнейшие банки - на 39,7 млрд рублей. Почти три четверти объема покупок пришлось на доллары США и евро.

Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). В феврале они увеличили объем продаж валюты на Московской бирже на 9,5% - до 422,5 млрд рублей (в январе - 385,9 млрд рублей).

Крупнейшими покупателями валюты на бирже по-прежнему остаются кредитные организации, не относящиеся к СЗКО. Тем не менее, в феврале 2024 года объем покупок валюты этими участниками снизился на 22,5% - до 361,6 млрд рублей (в январе - 466,8 млрд рублей).

Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке оставался стабильно высоким - 531,0 млрд рублей в феврале (в январе - 542,3 млрд рублей).

Доллар США немного дешевеет к основным валютам на рынке Forex в преддверии публикации данных об инфляции в США на этой неделе, пишет Trading Economics. Эта статистика может повлиять на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Американский центробанк еще недостаточно уверен в том, что рост цен в стране стабильно движется к целевым 2%, чтобы снижать процентные ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в Конгрессе на прошлой неделе.

На отсутствие достаточной уверенности в отношении инфляции указала и президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в минувший четверг заседания европейского регулятора.

При этом Лагард отметила прогресс в снижении темпов роста цен в еврозоне и сказала, что ЕЦБ ожидает продолжения этого прогресса.

ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам мартовского заседания. Базовая ставка по кредитам сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"На прошлой неделе рубль стабилизировался, укрепив свои позиции в верхней половине нашего прогнозного коридора (87,5-92,5 руб. за доллар). Поддержку нацвалюте продолжает оказывать жесткая денежно-кредитная политика, проводимая регулятором. Повлиять на динамику могут данные по сальдо торгового баланса РФ, публикация которых ожидается на этой неделе, а также геополитический фон", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"В ближайшую неделю не ожидаем существенных движений на внутреннем рынке. Рубль отыграл примерно половину позиций, утерянных с конца января по конец февраля, однако драйверы для полноценного возвращения на отметку 90 руб./$1 у российской валюты, судя по всему, пока исчерпаны. При этом, похоже, что рубль уже избежал рисков возможного усиления давления в период снижения ликвидности рынка, преодолев достаточно уверенно начало месяца", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль сегодня остался вблизи уровня завершения торгов в пятницу - 90,5 по отношению к доллару США. Поддержку курсу продолжают оказывать относительно высокие цены на нефть, а также жесткая монетарная политика и продажа иностранной валюты со стороны ЦБ. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 89-92 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть перешли к повышению вечером в понедельник после снижения значительную часть дня. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 повысилась на 0,46%, до $82,45 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,21%, до $78,16 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,5%. Отчасти спад был вызван укреплением курса доллара после пятничных статданных по рынку труда США, указавших на рост числа рабочих мест в экономике страны на 275 тыс. вместо ожидавшихся 200 тыс.

На этой неделе инвесторы ждут данных об инфляции в США во вторник, а также публикации и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Негативным фактором для рынка нефти стали сомнения в том, что страны ОПЕК+ будут в полной мере соблюдать все взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 марта на 12,41 копейки, до 90,6252 руб., и увеличил курс евро на 25,5 копейки, до 99,1317 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 1,05 копейки по отношению к четвергу и составил 90,6084 руб. В пятницу Московская биржа не работала из-за общенационального праздничного выходного дня. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 13,79 копейки, уменьшившись до 90,6317 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 097,413 млн, из которых $335,447 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $761,966 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 36,56 копейки, до 99,1575 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подорожал на 23,47 копейки, до 99,1284 руб. Объем торгов евро составил EUR397,513 млн, из которых EUR102,594 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 марта поднялась на 27 базисных пунктов - до 15,67% годовых. В пятницу Банк России не рассчитывал ставки из-за празднования 8 Марта. Срочная версии RUONIA на один месяц уменьшилась в понедельник на 3 базисных пункта - до 15,78% годовых, на три месяца - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 15,89% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно прошлого четверга на 9 базисных пунктов и составила 15,14% годовых.