Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1%. В лидерах снижения выступил "Яндекс", подорожал Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3315,66 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1152,57 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 90,64 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), расписки OZON (-0,5%), бумаги АФК "Система" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Мечела" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "ММК" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+0,9%), "Магнита" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,1%), "Ростелекома" (+0,1%).

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3300-3340 пунктов. "Отмечаем риски, связанные с ожидаемой в ближайшие дни публикацией финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа". Во вторник результатами работы за февраль поделится Сбербанк. В случае негативных сюрпризов снижение бумаг банка может продолжиться", - считает он.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ пытается сохранить импульс к росту. Позитивный настрой инвесторов не смогла испортить оценка Bloomberg по инфляции в России: прохождение пика по инфляции ожидается лишь в мае, когда темпы роста потребительских цен достигнут 8%, после чего они могут снизиться к декабрю текущего года до 5,5%. К этому моменту агентство ожидает нивелирования эффекта от прошлогоднего ослабления рубля.

Во вторник ожидаются отчеты "М.Видео" и "Ренессанс страхования" за 2023 год, а Сбербанк раскроет финрезультаты за февраль 2024 года по РСБУ. ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку за февраль, что может повлиять на настроения участников на рынке нефти в случае пересмотра прогноза по спросу на этот год, отмечают аналитики.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на фондовых рынках наблюдается смешанная динамика, инвесторы ожидают свежих данных по инфляции США за февраль. Возможные "неприятные сюрпризы" по инфляции могут поддержать доллар, в то время как любое снижение инфляции укрепит аппетит к риску, и возможно, подтолкнет к росту фондовые индексы.

В фокусе рынка остаются QIWI, "М.Видео", "Мечел", Polymetal, "Яндекс". Данные компании продолжают демонстрировать значительные колебания, что обусловливает их активную торговлю. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта, и от их итогов может зависеть множество факторов, влияющих на рынок. Вероятнее всего, инвесторы предпочтут сократить риски к концу недели, считает Кабаков.

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,4% в отсутствие макроэкономической статистики.

Рынок ждет выхода во вторник в 15:30 данных об инфляции в США, которые могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, сообщает MarketWatch.

Потребительские цены в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, прогнозируют в среднем аналитики, опрошенные Trading Economics. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%. Базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания), как ожидается, в прошлом месяце составила 0,3% и 3,7%, что ниже январских показателей в 0,4% и 3,9%.

В Азии во вторник также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,6% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются подрасти после нейтрального закрытия предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $82,55 за баррель (+0,4% и +0,2% накануне), апрельская цена WTI - $78,19 за баррель (+0,4% и -0,1% в понедельник).

Участники рынка ждут выхода данных об инфляции в США во вторник, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.