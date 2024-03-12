Brent подорожала до $82,59 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост во вторник днем.

К 14:11 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,46%), до $82,59 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,29 (0,37%), до $78,22 за баррель.

Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее 12 марта. Они могут повлиять на прогнозы относительно сроков снижения ставки Федрезерва, что в свою очередь скажется на курсе доллара и отразится на рынке сырьевых товаров.

По оценкам опрошенных Trading Economics аналитиков, потребительские цены в Штатах в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%.

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

"Со стороны ОПЕК и Минэнерго США поступают разнонаправленные сигналы, а для того, чтобы рынок четко определился с направлением движения", им нужно прийти к единообразию, отметила аналитик сингапурского подразделения Saxo Capital Markets Чару Чанана.