Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Brent подорожала до $82,59 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост во вторник днем.

К 14:11 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,46%), до $82,59 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,29 (0,37%), до $78,22 за баррель.

Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее 12 марта. Они могут повлиять на прогнозы относительно сроков снижения ставки Федрезерва, что в свою очередь скажется на курсе доллара и отразится на рынке сырьевых товаров.

По оценкам опрошенных Trading Economics аналитиков, потребительские цены в Штатах в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%.

Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

"Со стороны ОПЕК и Минэнерго США поступают разнонаправленные сигналы, а для того, чтобы рынок четко определился с направлением движения", им нужно прийти к единообразию, отметила аналитик сингапурского подразделения Saxo Capital Markets Чару Чанана.

Brent ОПЕК США WTI ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля в конце марта

Пожар произошел в производственном цехе в башкирском Салавате

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });