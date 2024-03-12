Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в 2023 году составила 1,155 трлн рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в 2023 году по МСФО составила 1,155 трлн рублей, сообщила компания.

В первом полугодии чистая прибыль нефтекомпании равнялась 564,1 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль по итогам второго полугодия - 590,6 млрд рублей, что выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (589 млрд рублей).

Ближе всех оказался прогноз Промсвязьбанка (590 млрд рублей).

Годовая выручка составила 7 трлн 928,3 млрд рублей. За вычетом выручки за первое полугодие (3,606 трлн рублей), показатель второго полугодия - 4,322 трлн рублей, что немного ниже консенсуса (4,376 трлн).

Годовая операционная прибыль "ЛУКОЙЛа" - 1 трлн 427,7 млрд рублей.

Базой для расчета дивидендов "ЛУКОЙЛа" является показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF), который компания не раскрывает в сокращенной версии отчета. Промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года составили 447 руб./а.