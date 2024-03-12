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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

"ЛУКОЙЛ" запустил программу вознаграждения менеджмента

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в самом конце 2023 года запустил программу поощрения топ-менеджмента, сообщила нефтяная компания в своем отчете.

"В декабре 2023 года компания ввела программу по вознаграждению определенных членов руководства и ключевого персонала на период с 2023 по 2025 год. Эта программа предусматривает распределение условно закрепляемых акций и выплату вознаграждения", - говорится в документе.

Количество условно закрепляемых акций - около 19 млн. Группа отразила расходы по этой программе за 2023 год в размере 25,73 млрд рублей.

"ЛУКОЙЛ" уже использовал инструмент фантомных акций для вознаграждения топ-менеджмента в прошлом.

ЛУКОЙЛ
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