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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Euroclear продал 3% акций Euronext госструктурам Бельгии, Италии и Франции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Euroclear продал 3% акций биржевого оператора Euronext NV бельгийскому суверенному фонду SFPIM, итальянскому суверенному фонду CDPE и французскому госбанку CDC, говорится в пресс-релизе Euroclear.

SFPIM приобрел 2% акций Euronext, CDPE и CDC - по 0,5%. Расчеты состоялись в минувшую пятницу. Ценовые параметры сделок не приводятся.

В результате доля SFPIM достигла 5,2%. CDPE и CDC теперь владеют по 7,8%.

За последний год капитализация Euronext выросла на 25,6% - до 9,01 млрд евро, в то время как фондовый индекс CAC 40 набрал 17,6%.

Euroclear Euronext CDC SFPIM CDPE
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