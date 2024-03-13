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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Швейцарская Galderma рассчитывает на капитализацию до $14,3 млрд по итогам IPO

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель товаров для ухода за кожей Galderma установил ценовой диапазон IPO на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange) и рассчитывает на рыночную капитализацию в размере до 12,6 млрд швейцарских франков ($14,3 млрд), говорится в его пресс-релизе.

Компания разместит примерно до 40,5 млн новых акций и до 277 тысяч существующих по цене от 49 до 53 франков за бумагу. Еще до 6,1 млн акций вторичного компонента предусматривает опцион доразмещения.

Таким образом, Galderma может привлечь около 2,3 млрд франков с учетом исполнения опциона доразмещения.

Книга заявок будет формироваться с 13 по 20 марта, финальная цена IPO будет объявлена 21 марта.

Торги бумагами на SIX Swiss Exchange начнутся 22 марта, а 25 марта они войдут в состав Swiss Performance Index (SPI).

Galderma была основана в 1981 году как совместное предприятие L'Oreal и Nestle. В 2019 году ее за $11,5 млрд купил консорциум инвесторов во главе со шведской инвесткомпанией EQT. Сейчас она ведет бизнес более чем в 90 странах.

EQT Nestle Galderma L'Oreal SIX Swiss Exchange Швейцария
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