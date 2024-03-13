Верфь "Эмпериум" построит 8 электросудов по заказу ГТЛК

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и ООО "Эмпериум" (Ленинградская область, входит в Sitronics Group) подписали контракт на строительство 8 пассажирских судов модели "Экобас" на электротяге, сообщила пресс-служба ГТЛК.

Планируется, что все электросуда будут переданы ГТЛК до конца лета 2025 года.

Контракт подписан в рамках реализации инвестиционного проекта ГТЛК с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновлению гражданского водного флота России.

В текущей версии инвестпроект предусматривает строительство и последующую передачу в лизинг на льготных условиях 260 судов в 2024-2028 гг., в том числе 16 "Экобасов" и 6 электрокатамаранов "Экокруизер". Общий объем инвестиций в проект составляет 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей приходится на средства из ФНБ и 95 млрд рублей - на заемное финансирование.

Как напоминает пресс-служба ГТЛК, в 2022 году компания уже заключила договор с верфью "Эмпериум" на строительство 7 электросудов. До настоящего времени по этому контракту от верфи принято 5 "Экобасов".

Серийное производство пассажирских судов на электротяге на площадке в Отрадном "Эмпериум" начала осенью 2022 года. Электросуда верфи в навигацию 2023 года курсировали в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде.

"Эмпериум" строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту, в том числе водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

Sitronics Group внедряет комплексные решения для "умного города" и безопасности, занимается цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит IT- и телеком-оборудование, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.