Цены на российские автомобили за неделю с 5 по 11 марта снизились почти на 1,8%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на российские легковые автомобили с 5 по 11 марта снизились в среднем на 1,75%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Автомобили иностранных брендов за тот же период, по данным ведомства, в цене не изменились.

Как сообщает Росстат, с начала года российские автомобили подешевели в среднем на 1,71%, иномарки – подорожали на символические 0,13%.

ЦБ в опубликованном в среду докладе о региональной экономике отметил ряд факторов, которые сдерживают рост цен на российском авторынке. Среди таковых регулятор назвал большие запасы автомобилей у дилеров (порядка 200 тыс. шт. на складах, еще столько же – в пути на рынок) и расширение предложения.

"Образовавшийся на начало этого года объем запасов легковых автомобилей, ожидаемое увеличение импорта и производства на российском рынке сдерживают рост цен на автомобили. При этом повышательное давление на цены сохраняется из-за зависимости от импортных комплектующих и дефицита трудовых ресурсов", - отметил регулятор.

Существенный рост цен на автомобили в РФ произошел в 2022-2023 годах. Согласно данным, которые ранее публиковал Росстат, за 2022 год цены на российские легковые машины выросли в среднем на 30%, на иномарки – почти на 40%. Рост продолжился в 2023 году, в течение которого отечественные машины подорожали на 18%, иностранные – на 4%.

По подсчетам "Автостата" на основании данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), рынок новых легковых автомобилей в 2023 году вырос на 69%, до 1,06 млн штук. В январе агентство прогнозировало, что в базовом сценарии рынок в 2024 году может вырасти на 18%, до 1,25 млн шт., в оптимистичном - на треть, до 1,4 млн единиц.