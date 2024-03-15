Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,39%, на Аи-92 - на 6,66% за неделю
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,39% - до 61425 руб./т, на Регуляр-92 - на 6,66%, до 50566 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|11.03.2024
|12.03.2024
|% к пр. д.
|13.03.2024
|% к пр. д.
|14.03.2024
|% к пр. д.
|15.03.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|57737
|58032
|0,51
|59060
|1,77
|60299
|2,1
|61425
|1,87
|6,39
|Регуляр-92
|47408
|47962
|1,17
|48721
|1,58
|49578
|1,76
|50566
|1,99
|6,66
|ДТ-летнее
|60533
|61299
|1,27
|62307
|1,64
|63354
|1,68
|64518
|1,84
|6,58
|ДТ-зимнее
|67789
|68452
|0,98
|68165
|-0,42
|68946
|1,15
|70038
|1,58
|3,32
|Мазут топочный
|31250
|32248
|3,19
|30731
|-4,7
|31034
|0,99
|31359
|1,05
|0,35
|Авиатопливо
|77097
|78979
|2,44
|79013
|0,04
|79285
|0,34
|78976
|-0,39
|2,44
|СУГ
|14774
|13896
|-5,94
|13686
|-1,51
|13319
|-2,68
|13343
|0,18
|-9,69
Цены приведены по национальному индексу.