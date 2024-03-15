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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,39%, на Аи-92 - на 6,66% за неделю

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,39% - до 61425 руб./т, на Регуляр-92 - на 6,66%, до 50566 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

11.03.2024 12.03.2024 % к пр. д. 13.03.2024 % к пр. д. 14.03.2024 % к пр. д. 15.03.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 57737 58032 0,51 59060 1,77 60299 2,1 61425 1,87 6,39
Регуляр-92 47408 47962 1,17 48721 1,58 49578 1,76 50566 1,99 6,66
ДТ-летнее 60533 61299 1,27 62307 1,64 63354 1,68 64518 1,84 6,58
ДТ-зимнее 67789 68452 0,98 68165 -0,42 68946 1,15 70038 1,58 3,32
Мазут топочный 31250 32248 3,19 30731 -4,7 31034 0,99 31359 1,05 0,35
Авиатопливо 77097 78979 2,44 79013 0,04 79285 0,34 78976 -0,39 2,44
СУГ 14774 13896 -5,94 13686 -1,51 13319 -2,68 13343 0,18 -9,69

Цены приведены по национальному индексу.

бензин
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