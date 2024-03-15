Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,39%, на Аи-92 - на 6,66% за неделю

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,39% - до 61425 руб./т, на Регуляр-92 - на 6,66%, до 50566 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.