РФ в январе сократила экспорт на 14,2% г/г, импорт – на 10,6%

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот РФ в январе 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 12,8% и составил $48,7 млрд, сообщила в четверг Федеральная таможенная служба (ФТС).

В том числе экспорт в январе 2024 года снизился в годовом выражении на 14,2% до $28,7 млрд, импорт – на 10,6% до $20 млрд.

Таким образом, положительное внешнеторговое сальдо РФ в первый месяц 2024 года составило $8,7 млрд, сократившись на 18,9% год к году.

В экспорте преобладали минеральные продукты (61,2%), металлы и изделия из них (14,8%), продовольственные товары и сырье для их производства (10,4%), продукция химической промышленности (6,2%), машины, оборудование и другие товары (4,5%), лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия (2,4%), отмечается в сообщении ФТС.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары (50,2%), продукцию химической промышленности (19,5%), продовольственные товары и сырье для их производства (13%), текстильные изделия и обувь (7,6%), металлы и изделия из них (6,4%), минеральные продукты (1,7%).

Ключевыми торговыми партнерами России в январе стали страны азиатского региона, на которые пришлось 74% товарооборота. На страны Европы пришлось 19,3% объема внешней торговли, страны Америки – 4,1%, Африки – 2,5%, говорится в материалах таможенной службы.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров из РФ в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт товаров в РФ в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).