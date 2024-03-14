Американский производитель часов Fossil меняет CEO под давлением инвестора-активиста

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Акции американского производителя часов и кожгалантереи Fossil Group Inc. подскочили в цене на 8,5% по итогам дополнительных торгов в среду после новостей о смене главного исполнительного директора на фоне давления со стороны инвестора-активиста Buxton Helmsley Group.

Коста Карцотис, занимавший должность CEO с 2000 года, уже сложил с себя полномочия, говорится в пресс-релизе Fossil. Исполняющим обязанности главы компании назначен ее главный операционный директор Джеффри Бойер.

Карцотис также покинул совет директоров, но будет до сентября передавать дела и еще год – консультировать компанию, которая приступила к поиску внешних и внутренних кандидатов на роль постоянного CEO.

Вместе с тем Fossil назначила независимого директора Кевина Мэнселла председателем совета директоров.

В феврале Buxton Helmsley призвала к переменам в Fossil. "Учитывая ужасный ход мыслей совета директоров и его многолетнюю неспособность контролировать менеджмент, в Fossil явно назрела необходимость срочных перемен", - заявлял старший управляющий директор Buxton Helmsley Александр Паркер, чьи слова приводит MarketWatch.

Fossil снизила выручку в четвертом квартале 2023 года и ожидает ее дальнейшего падения в текущем.

Компания владеет брендами Fossil и Zodiac, а также имеет лицензии на бренды Kate Spade, Michael Kors и DKNY.