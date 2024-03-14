Росрыболовство оценило почти в 10% долю браконьерского вылова лососей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Браконьерство остается проблемой Росрыболовства, но ужесточение контрольных мер приводит к его сокращению, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире "Россия 24" в четверг.

"Конечно же, осталось браконьерство при осуществлении вылова лососевых на Дальнем Востоке. Эти объемы нам сложно полностью определять, но мы считаем, что по лососевым от легального вылова это составляет где-то около 10%, возможно, - сказал он. - Но мы постоянно ужесточаем штрафы для браконьеров, вводится уголовная ответственность. Штрафы сейчас очень значительные, и поэтому постепенное сокращение браконьерского промысла мы видим".

В 2023 году российские рыбаки выловили 609 тыс. тонн лососей.

При этом Шестаков пояснил, что контроль в этой сфере осуществляют два ведомства: на внутренних водоемах – органы рыбоохраны, подведомственные Росрыболовству, в экономической зоне, в территориальном море – пограничные службы. "Если говорить о терморе, об экономзоне, то здесь, мне кажется, браконьерство практически уже истреблено, остались небольшие группы браконьеров, осуществляющие незаконную добычу краба в прибрежных акваториях, - сказал он. - Здесь этих групп много, краб очень ценная вещь, и конечно, здесь есть над чем поработать".

По его словам, в прошлом году на внутренних водоемах было выявлено 90 тыс. нарушений. "Большей частью это, конечно же, бытовое браконьерство, когда рыбаки-любители вылавливают зачем-то по 50 килограммов, по 100 килограммов. Вот идет хорошо рыбалка, не могут остановиться или выпускать рыбу обратно в водоем, а по сути дела уничтожать популяцию", - сказал он.