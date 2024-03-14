"Дочка" китайской Haier в РФ в 2023 г. нарастила выручку почти в два раза

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ООО "Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус", российская "дочка" китайской компании-производителя бытовой техники и электроники Haier, по итогам 2023 года нарастило выручку в 1,9 раза, до 119,8 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Значительное увеличение оборота компания объясняет ростом своей доли "в связи с уходом с рынка многих производителей, представляющих страны ЕС, США и другие недружественные для России страны".

"Положительная тенденция позволяет руководству общества предполагать, что в следующих отчетных периодах будет последующее улучшение финансовых показателей", - отмечается в отчете.

При этом себестоимость продаж в 2023 году составила 95,4 млрд рублей против 46,9 млрд в 2022 году.

Валовая прибыль выросла в 1,5 раза, достигнув 24,45 млрд рублей.

Чистая прибыль за год при этом сократилась примерно в два раза, до 3,04 млрд рублей.

Haier работает на рынке РФ с 2007 года. Помимо одноименного бренда, компания выпускает продукцию под торговыми марками Candy и Thunderobot.