Совкомбанк в 2023 году нарастил активы по МСФО на 46% - до 3,2 трлн рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк в 2023 году нарастил активы по МСФО на 46% - до 3,2 трлн рублей за счет органического роста, а также положительной переоценки портфеля ценных бумаг и приобретения крупной страховой группы, говорится в сообщении банка.

Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов в 2023 году вырос на 38% - до 1,1 трлн рублей, розничный - на 36%, до 0,8 трлн рублей.

Совкомбанк в 2023 году приобрел и консолидировал "Инлайф страхование" (ранее - "Уралсиб страхование"), отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк в 2023 году получил 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 18,6 млрд рублей убытка в 2022 году (банк пересмотрел результат за 2022 год, ранее отразил убыток в 14,3 млрд рублей). Чистая прибыль за 2023 год состоит на две трети из регулярной прибыли (64 млрд рублей), на одну треть - из нерегулярной прибыли (31 млрд рублей).

Рентабельность капитала (ROE) в 2023 году составила 45%.

"В 2023 году наш банк показал рекордный финансовый результат. Треть прибыли носила нерегулярный характер. Это доходы от торговых операций, которые сложно прогнозировать. В 2024 году мы рассчитываем, что существенный рост регулярной прибыли поможет нам показать абсолютный результат, сравнимый с прошлогодним рекордом", - отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

"На 2025 год наш план - добиться нового рекорда за счет органического роста по всем направлениям деятельности, а также за счет синергии от приобретения Хоум банка (ХКФ банк - ИФ). Идет адаптация нашего розничного сегмента к высоким процентным ставкам и их возможному снижению к концу 2024 года. Это один из главных вызовов 2024 года и главная возможность для 2025 года", - отметил Гусев.

Расходы банка на резервы в 2023 году сократились на 39,7% - до 32,5 млрд рублей с 53,9 млрд рублей.

Акционерный капитал банка в 2023 году вырос на 60% - до 264 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 на 31 декабря 2023 года составил 12%.

Текущие счета и депозиты клиентов в 2023 году увеличились на 48% и достигли 2,5 трлн рублей.

Чистый процентный доход вырос на 35% и составил 139 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 8%, до 27 млрд рублей.

Чистая прибыль группы от небанковской деятельности в 2023 году выросла на 38% - до 21 млрд рублей.

Банк отмечает, что в 2023 году приобрел у производителей 36 тонн золота - 10% всего добытого золота в России в 2023 году, и продал их физическим лицам и экспортерам.

По итогам 2023 года Совкомбанк занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".