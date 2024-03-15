Капитальные затраты "Татнефти" в 2023 г. выросли на 39%, до 223,6 млрд руб.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Капитальные затраты "Татнефти" в 2023 году достигли 223,6 млрд рублей, что на 39% превосходит показатель предшествующего года. Соответствующие данные приведены в анализе финансового состояния и результатов деятельности за год, проведенном руководством НК.

Свободный денежный поток компании снизился на 47,6%, до 103,03 млрд рублей.

EBITDA компании составила 391,73 млрд рублей - на 12,4% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2023 выросла на 1,2%, до 287,92 млрд рублей.