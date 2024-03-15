Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Капитальные затраты "Татнефти" в 2023 г. выросли на 39%, до 223,6 млрд руб.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Капитальные затраты "Татнефти" в 2023 году достигли 223,6 млрд рублей, что на 39% превосходит показатель предшествующего года. Соответствующие данные приведены в анализе финансового состояния и результатов деятельности за год, проведенном руководством НК.

Свободный денежный поток компании снизился на 47,6%, до 103,03 млрд рублей.

EBITDA компании составила 391,73 млрд рублей - на 12,4% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2023 выросла на 1,2%, до 287,92 млрд рублей.

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря

Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря

Борис Ковальчук вышел из совета директоров "Интер РАО"

Биткойн опустился с исторических максимумов, подешевел на 2,7%

Биткойн опустился с исторических максимумов, подешевел на 2,7%

"Русал" в 2023 году увеличил продажи на 6,6%, до 4,15 млн тонн

"Русал" в 2023 году увеличил продажи на 6,6%, до 4,15 млн тонн

Brent подешевела до $85,2 за баррель после подъема до максимума за четыре месяца

Brent подешевела до $85,2 за баррель после подъема до максимума за четыре месяца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });