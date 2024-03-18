Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань снижаются на Московской бирже утром в понедельник, рубль находится на подъеме на фоне итогов выборов президента РФ, а также с учетом позитива на сырьевом рынке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,54 руб./$1 (-36,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 66,75 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 3,65 коп. - до 12,83 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и юаню утром в понедельник на фоне итогов выборов президента РФ, в которых по предварительным результатам побеждает Владимир Путин. Нефтяные котировки перешли к росту, преобладает позитив и на фондовых площадках. Некоторое давление оказывают нерыночные факторы, связанные с геополитикой.

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,34% голосов избирателей по итогам обработки 98% протоколов, следует из данных ЦИК. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,3% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,8% голосов. На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,17% голосов избирателей. Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Путин на этой неделе примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщает программа "Москва.Кремль.Путин" (Россия-1, ВГТРК). В программе уточняется, что совещание будет посвящено конкретному сектору экономики.

Путин выразил удовлетворение работой правительства и других государственных структур, в том числе ЦБ России, и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

"Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными", - сказал он на пресс-конференции по итогам президентских выборов.

Путин пояснил, что "это касается и правительства, и Центрального банка, и администрации президента".

Выборы президента в России сопровождались негативным внешним новостным фоном.

Совет ЕС по иностранным делам начнется в понедельник в Брюсселе с неформального обмена мнениями по видеосвязи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщается в материалах к заседанию, стороны особое внимание уделят ситуации на Украине и обстановке на Ближнем Востоке. Ожидается также обсуждение отношений с Китаем и положения дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Совет обсудит вопрос дальнейшего применения ограничительных мер ЕС в отношении РФ, включая возможное использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Спецпредставитель ЕС по вопросам реализации санкций Дэвид О'Салливан представит обновленную информацию о мерах против обхода санкций.

В числе аспектов, которые могут быть рассмотрены в понедельник главами МИД стран ЕС, - президентские выборы в РФ и состояние дел вокруг украинской "формулы мира".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,66 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,94 за баррель, что на 0,45% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преобладает позитивная динамика: китайский CSI 300 вырос на 0,51%, японский Nikkei 225 поднялся на 2,36%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,08%, южнокорейский Kospi окреп на 0,67%, австралийский индекс S&P/ASX 200 слабеет на 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,65%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные и макроэкономические новости в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Обнародованные на прошлой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский Центробанк не будет снижать процентные ставки на этой неделе.

Между тем объем промышленного производства в стране в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета.

Цены на американский импорт в прошлом месяце выросли на 0,3% после подъема на 0,8% в январе и совпали с прогнозами рынка, по данным правительства страны.