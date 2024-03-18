Минфин предложил обязать НПФ и страховщиков согласовывать свои названия с ЦБ РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законопроект, который наделяет Банк России полномочиями по согласованию названий негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых организаций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

По его словам, согласование потребуется на этапе создания НПФ или страховщика, а также при внесении изменений в название уже зарегистрированных.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об организации страхового дела в РФ".

Законопроект, в частности, запрещает использовать названия фондов и страховщиков, у которых ЦБ отозвал лицензию. Также нельзя будет использовать названия, идентичные или сходные до степени смешения с теми, которые уже зарегистрированы (за исключением случаев, когда названия сходны с аффилированным фондом или страховщиком). Предлагаемые изменения не будут распространяться на иностранные страховые организации.

Кроме того, документ устанавливает запрет на использование юрлицами, которые не являются НПФ, в своем названии слов "негосударственный пенсионный фонд", "пенсионный фонд" и производных от них слов и словосочетаний.

Проект также содержит положения, которые упрощают процедуру переоформления лицензий страховой компании, общества взаимного страхования и страхового брокера в случае внесения изменений в наименование, место нахождения и адрес юрлица.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.