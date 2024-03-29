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ЦБ начнет публиковать соотношение собственных средств и обязательств страховщиков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Банк России начинает публиковать значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (показатель НС), сообщила пресс-служба регулятора. Это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании.

По мнению ЦБ, раскрытие такой информации повысит прозрачность сектора и будет способствовать укреплению доверия к нему. Потребители смогут учитывать ее, наряду с другими параметрами, при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы - при оценке финансовой организации.

Для исполнения компанией своих обязательства даже в периоды экономического кризиса, у нее должно быть достаточно собственных средств, поэтому по законодательству значение показателя НС не должно быть менее 1,00, отмечает Банк России. Меньшее значение не свидетель‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ствует о том, что компания не способна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем с этим в кризисных условиях. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства.

Первая публикация подготовлена на основе отчетности страховых организаций на 31 января 2024 года. В дальнейшем такие сведения будут раскрываться ежемесячно - в течение двух месяцев после отчетной даты.

Публикация показателя не проводится в отношении новых участников рынка - страховых организаций, на дату составления отчетности которыми прошло менее трех месяцев с момента получения лицензий на осуществление страховой деятельности, а также в отношении страховых организаций, у которых на дату публикации показателя НС отозваны все лицензии на осуществление страховой деятельности.

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